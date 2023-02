Que horas começa o Paredão hoje? Veja o horário do BBB 23 nesta terça-feira, 28

Na votação da casa, Cesar Black e Aline empataram em número de votos. Griphão desempatou a votação e escolheu Cesar para a berlinda. Na prova de bate volta, Key Alves, que foi indicada pelo anjo Guimê, superou os adversários e conseguiu fugir do paredão.

Que horas começa o BBB 23?

OBBB 23começa depois de 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação daGlobo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

Ascâmeras 24 horasda casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico doGloboplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Como votar no paredão do BBB?

Antes de mais nada, usuários devem acessar osite do Gshowe verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque daenquete do paredão(normalmente, ele fica no topo da página inicial); Clique emquem você gostaria de eliminar; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow irá pedir suas informações de login; Logado, um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

Quem vai sair do BBB 23 hoje?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã desta terça-feira, 28, às 12h, pelo horário de Brasília.