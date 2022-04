Que horas começa o BBB hoje: confira o horário da final nesta terça

Quem vai ganhar o BBB22? é a pergunta que os brasileiros se fazem nesta segunda-feira, 25. As buscas por enquetes sobre o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show tiveram aumento expressivo no volume de buscas do Google, mesmo em uma edição marcada por ser "morna" e cujo resultado já parecia definido nas últimas semanas, ao menos nas redes sociais e nas enquetes.

Nas redes sociais, a torcida para os três participantes: Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André se divide -- porém, a enquete do UOL, um dos principais 'termômetros' para o resultado, continua apontando que o ator e marido de Maira Cardi deve ficar com o primeiro lugar, com 57,2% das intenções de voto. De todo modo, a edição terá um feito inédito: o primeiro participante "camarote" a vencer o programa.

Para Arthur, caso o resultado seja confirmado, a receptividade positiva à opinião pública também marca o sucesso com a jornada de redenção do ator -- uma vez que entrou no programa com o selo de "cancelado". Segundo o estudo Tracking produzido pelo Instituto IMO Insights, no início do programa, Arthur foi um dos participantes menos queridos pelo público, com 20% das pessoas opinando que ele nem deveria ter entrado no programa e com 48% dizendo que votariam contra o ator.

Que horas é a final do BBB22?

O reality deve ser exibido nesta terça-feira, 26, às 22h35, seguindo o horário de Brasília. O programa será exibido logo depois da novela Pantanal.

Na edição desta segunda-feira, os três finalistas – PA, Arthur Aguiar e Douglas Silva – falaram sobre as expectativas em relação ao jogo e reviveram “melhores momentos” no programa.

Saiba quanto dinheiro cada finalista do programa já ganhou

Douglas Silva

O ator já é dono de dois carros Fiat Pulse, que em sua versão mais básica pode custar R$ 85 mil. Além disso, em dinheiro, DG faturou R$ 10 mil em uma prova do líder e outros R$ 10 mil em uma prova de imunidade, além de R$ 2.300 que levou em uma das dinâmicas. Ele também sai do 'BBB' com uma máquina de lavar, um headset e R$ 60 mil que pode ser convertido em pagamento de aluguel de uma plataforma de imóveis patrocinadora do programa.

Paulo André

O atleta conseguiu o maior valor em dinheiro conquistado dentro do programa: R$ 100 mil pela conquista da 12ª Prova do Líder. Ele também ganhou mais R$ 42 mil em outras provas, além de uma máquina de lavar e de R$ 60 mil para usar pagando aluguel da mesma plataforma de imóveis.

Arthur Aguiar

Apontado por parte do público como favorito para vencer o "BBB 22", o ator não ganhou tantos prêmios como seus concorrentes. Foram R$ 30 mil em provas, R$ 12 mil em compras de roupas de um dos patrocinadores, R$ 60 mil em aluguel de um dos patrocinadores e R$ 2 mil em delivery de outro patrocinador.