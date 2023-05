Que horas começa o BBB 23? Veja o horário deste domingo, 23

Com o programa chegando a seus últimos dias, hoje será definido o trio que vai para a final do BBB 23. Amanda, após ganhar a Prova da Finalista, já tem o seu lugar garantido na disputa pelo prêmio milionário do reality show. Com o resultado do Paredão deste domingo, 23, entre Aline, Bruna e Larissa, conheceremos o Top 3.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois do Fantástico, por volta das 23h10 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 23h10, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois do Fantástico — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Quem vai ser eliminado do BBB 23?

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã deste sábado, 22:

Sites: Aline 10,83% x Bruna 44,63% x Larissa 44,54%

Twitter: Aline 13,58% x Bruna 59,68% x Larissa 26,75%

YouTube: Aline 15,69% x Bruna 59,89% x Larissa 24,42%

Telegram: Aline 14,29% x Bruna 65,84% x Larissa 19,87%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Aline 13,6% x Bruna 52,95% x Larissa 33,99%

Como se formou o Paredão?

Após a eliminação de Ricardo Alface, começou a Prova da Finalista. Foi uma dinâmica de resistência: as sisters ficavam sentadas, segurando o disco da Chevrolet, enquanto os bancos giravam. Elas podiam acionar o botão On Star para parar o giro do próprio banco por 30 segundos, mas apenas 15 vezes.

Após 5 horas de prova, Larissa desistiu e foi direto para o Paredão. Depois de 7 horas, Bruna Griphao também pediu para deixar a prova. Assim, Aline Wirley e Amanda continuaram na disputa, até que, após 17h e 47 min, Aline não aguentou mais, e Amanda foi a vencedora.

Quem está no Paredão?

Aline, Bruna e Larissa estão no último Paredão do BBB 23.

Como votar no Paredão do BBB 23

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Clique em quem você gostaria de eliminar; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow irá pedir suas informações de login; Logado, um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

Quem já está na final?

