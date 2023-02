Que horas começa o BBB 23? Veja o horário desta segunda-feira, 27

Hoje tem Jogo da Discórdia na casa do BBB 23. Farpas devem ser trocadas entre os brothers nesta segunda-feira, 27, após Fred Nicácio, Cara de Sapato e Cezar Black caírem no Paredão.

Em semana turbo na casa, a definição do Paredão iniciou-se no sábado, 25, com Sarah Aline indicando Cara de Sapato após atender o Big Fone. Depois de uma nova prova do líder realizada ontem, 26, Bruna Griphão venceu e MC Guimê ficou em segundo, ganhando líder e anjo, respectivamente.

Guimê escolheu Key Alves para o monstro, que consistia na ida ao paredão. A líder Bruna indicou Fred Nicácio e na votação da casa, Cesar Black e Aline empataram em número de votos. Griphão desempatou a votação e escolheu Cesar para a berlinda. Na prova de bate volta, Key Alves superou os adversários e conseguiu fugir do paredão.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois de 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.