Que horas começa o BBB 23? Programa desta quarta-feira, 19, tem horário diferente

Nesta quarta-feira, 19, o BBB 23 amanheceu já com seu Top 5 definido. Com o programa no modo turbo, a noite de terça-feira, 18, foi mais uma vez agitada: teve Eliminação, Prova do Líder, formação de Paredão e ainda comemoração na madrugada.

A noite de ontem também teve recordes. Domitila Barros se despediu do reality após receber 59,94% dos votos do público. Larissa recebeu 39,35% dos votos e Amanda obteve 0,71%, o que colocou a sister no Top 10 de menores percentuais de voto em paredões da história do programa. Já Bruna Griphao, que venceu a Prova do Líder mais uma vez, bateu o recorde de lideranças da edição de 2023.

Logo depois de definida a liderança, foi formado o Paredão, que desta vez é duplo. Ricardo Alface foi indicado por Bruna ao paredão, e Larissa foi a mais votada pela casa. Assim, Larissa e Ricardo disputam a preferência do público. A votação está aberta até a próxima quinta-feira, 20.

Ao longo da madrugada, os brothers comemoraram o Top 5 com um cooler, e a animação foi tanta, que eles até pularam na piscina.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois do jogo entre Corinthians x Argentinos Juniors, pela fase de grupos da Libertadores, e depois do Segue o Jogo, que vai ao ar após a transmissão das partidas. O BBB está previsto para começar por volta das 23h45 pelo horário de Brasília.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

Como votar no Paredão do BBB 23

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Clique em quem você gostaria de eliminar; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow irá pedir suas informações de login; Logado, um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

