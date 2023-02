Que horas começa o BBB 23 hoje? Veja o horário deste domingo, 5

A terceira formação de Paredão do BBB 23 acontece neste domingo, 29. Após a eliminação de Gabriel e Marília, os grupos Deserto e Fundo do Mar ficam cada dia mais divididos. Apesar de votarem juntos, atritos internos mostram que a dinâmica interna pode mudar em breve.

Que horas começa o BBB 23?

De domingo, o BBB 23 começa depois do Fantástico, por volta das 23h pelo horário de Brasília.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

