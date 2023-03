Que horas começa a Prova do Líder hoje? Veja o horário do BBB 23 nesta quinta-feira, 2

Hoje é dia de Prova do Líder na casa do BBB 23. Após a eliminação de Fred Nicácio e festa da última líder, Bruna Griphao, nesta quarta-feira, 1º, chegou a hora dos brothers disputarem mais uma vez uma prova para saber quem sairá vitorioso - e receberá todas as regalias do posto, bem como uma indicação ao Paredão.

Nesta semana, no entanto, dois participantes ficarão de fora da Prova do Líder: Key Alves e Cézar Black, que já foram indicados ao Paredão por Mc Guimê. Na tarde de ontem, 1º, o brother atendeu ao Big Phone e indicou Key para a berlinda, e Black já estava de fora por ter sido o último colocado na última prova.

Alguns segundos antes da Prova do Líder de hoje começar, Bruna Griphao também poderá indicar mais um brother para ficar de fora da disputa. A escolha dela será anunciada ao vivo.

Que horas começa o BBB 23?

De acordo com a programação da TV Globo, o programa desta quinta-feira, 2, começa a partir das 22h25 (horário de Brasília), logo após a transmissão da novela Travessia. A Prova do Líder será iniciada enquanto o BBB 23 está ao vivo.

Quem foram os líderes do BBB 23 até agora?

Até esta quinta-feira, a cada já teve sete líderes. Foram eles: Bruna Griphao (duas vezes), Sarah Aline, Cezar Black, Gustavo "Cowboy" (duas vezes), Cara de Sapato e Larissa.