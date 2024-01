Que dia começa o BBB 24? Entenda como será a dinâmica da estreia

Apesar dos participantes do BBB 24 terem sido anunciados nesta sexta-feira, 5, as novidades ainda não acabaram. Um dia antes da estreia, outros 14 possíveis jogadores serão anunciados.

Eles fazem parte do grupo do "Puxadinho" e serão anunciados neste domingo, 7, durante o Fantástico. Somente 8 vão entrar na casa mais vigiada do Brasil.

A escolha de quem entra será feita na segunda-feira, 8, durante a estreia do programa. Os 18 participantes já apresentados escolhem 6, enquanto o público escolhe 2 por meio de uma votação no site Gshow.

Dinâmica do Puxadinho BBB 24

14 participantes (7 homens e 7 mulheres) serão apresentados neste domingo, 7, durante o Fantástico. Eles fazem parte do grupo do "Puxadinho".

18 participantes já foram apresentados nesta sexta-feira. No dia da estreia, eles escolherão 6 pessoas do Puxadinho para entrar na casa.

O público escolherá 2 do mesmo grupo, totalizando 26 participantes dentro da casa.

Que horas é o Fantástico?

O Fantástico começa 20h30 pelo horário de Brasília, e termina 23h30.

Que dia estreia o BBB 24?

O BBB 24 tem data de estreia marcada para segunda-feira, 8 de janeiro.

Que horas começa o BBB 24?

O BBB 24 começa depois de 'Terra e Paixão', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

