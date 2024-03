Que dia acaba a Quaresma? Veja data e significado do período

A Quaresma, período de 40 dias que antecede a Semana Santa, é observada por milhões de cristãos ao redor do mundo.Este ano, ela terminou no dia 24 de março, no chamado Domingo de Ramos.

Durante a Quaresma, os fiéis são convidados a praticar a oração, o jejum e a caridade como formas de se aproximarem de Deus e se prepararem para celebrar a ressurreição de Jesus. Essas práticas são vistas como uma oportunidade de purificação espiritual e renovação.

Quando termina a Quaresma em 2024?

Iniciada na Quarta-feira de Cinzas, no dia 14 de fevereiro, os 40 dias da Quaresma terminou no domingo de ramos, dia 24 de março.

Que dia é a Páscoa?

O domingo de Páscoa em 2024 acontecerá no dia 31 de março.

O que é a Quaresma?

A Quaresma é o período de 40 dias que antecede a Semana Santa. Ela se inicia na Quarta-Feira de Cinzas pós Carnaval e culmina no início das celebrações da Páscoa. O período representa tempo de introspecção e sacrifício para os católicos, refletindo simbolicamente os 40 dias que Jesus passou no deserto antes de iniciar seu ministério público.

Um dos elementos centrais da Quaresma é o jejum, que pode envolver a abstinência de certos alimentos, bebidas ou hábitos. Este ato de renúncia visa criar espaço para a reflexão espiritual, promovendo uma maior consciência das próprias fraquezas e uma dependência mais profunda de Deus.

Desde a década de 70, as mensagens do Papa durante a quaresma costumam abordar temas de caráter social.

"É importante relembrar que a maior obra de caridade é exatamente a evangelização, isto é, o ‘serviço da Palavra’. Nenhuma ação é mais benéfica e, portanto, caridosa em relação ao próximo do que partir o pão da Palavra de Deus, fazer com que participe da Boa Nova do Evangelho, introduzi-lo na relação com Deus: a evangelização é a mais alta e integral promoção da pessoa humana", escreveu Bento XVI.