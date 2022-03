Quanto Galvão Bueno ganhava por mês na Globo? Veja valores

Galvão Bueno anunciou nesta quinta-feira a despedida da Rede Globo após 41 anos de trabalho na emissora. Inclusive, nesta semana, ele se “despediu” do Maracanã, no jogo Brasil x Chile. Em entrevista ao jornal O Globo, Galvão afirmou que a Copa do Mundo de 2022 será a última narrada na TV, mas que não pretende se aposentar. “Estamos negociando outras coisas. Outros caminhos. Muito provavelmente, muita coisa nesse meio digital”, afirmou.

Com tanto tempo de casa — e de trabalho —, a dúvida sobre o salário do narrador também esteve presente no noticiário durante a semana. Segundo o jornal Metrópoles, Galvão teve o salário reduzido em 80% neste ano, passando a ganhar R$ 800 mil por mês, ante os R$ 5 milhões que recebia mensalmente.

Galvão ingressou na TV Globo em 1981 e, desde então, participou de todas as grandes coberturas de esporte na emissora, entre elas, dez Copas do Mundo — da Espanha’1982 a Rússia’2018 —, narrando a vitória do Brasil em 1994 e 2002.

No Mundial dos Estados Unidos, protagonizou uma das cenas mais marcantes do jornalismo esportivo brasileiro: ao ver a cobrança de pênalti de Roberto Baggio passar sobre o travessão de Taffarel comemorou aos berros de “É tetra, é tetra!” abraçado a Pelé, comemorando o fim do jejum de 24 anos sem títulos.