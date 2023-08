Quanto é o patrimônio de Maíra Cardi e Thiago Nigro? Casal vai se casar em regime total de bens

A 'coach fitness' Maíra Cardi e o youtuber Thiago Nigro estão prestes a casar e anunciaram recentemente sua intenção de unir também suas riquezas.

Em entrevista ao apresentador Celso Portiolli, a influenciadora confirmou que ela e o noivo optaram por uma união civil com comunhão universal de bens, depois de avaliarem os prós e contras desse regime.

Isso significa que todos os bens de Thiago e Maíra serão dividios igualmente, inclusive o patrimônio adquirido antes do casamento.

"Quando você escolher não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é para sempre. É muito óbvio isso. Então a gente quis colocar toda a nossa energia emocional, espiritual, intelectual, tudo: é para sempre? Então por que não vai ser comunhão total de bens?".

Embora o anúncio do noivado tenha sido feito há meses, Maíra afirmou que os dois decidiram o regime de união no civil recentemente.

"Tem muitas coisas boas. Uma é que nós dois temos grana, né? Outra: os dois gostam muito de trabalhar e se ajudam muito no trabalho, a gente faz muita coisa junto. E o mais importante de tudo é que a gente chegou à conclusão... e eu pensava diferente e ele também, tá? Foi uma conclusão recente".

O que é regime de comunhão universal?

Nesta configuração, os bens adquiridos durante e antes do casamento são de ambos os cônjuges. Em outras palavras, todos os bens passam a ser um único patrimônio do casal. Além disso, os dois são igualmente responsáveis por sua gestão e respondem pelas dívidas contraídas por meio deles.

A mesma regra vale para os bens presentes e futuros, conquistados antes ou durante o casamento, que passam a ser dos cônjuges igualmente.

No casamento, nenhum dos cônjuges tem a metade de cada bem e a propriedade exclusiva de bens. Eles estão integrados de tal maneira que, com o divórcio, não se reintegram ao patrimônio daquele que os adquiriu.

Qual é o patrimônio de Maíra Cardi e Thiago Nigro?

Thiago Nigro é criador do canal do Youtube "O Primo Rico", com cerca de 15 milhões de visualizações mensais, focado em conteúdos sobre educação financeira. O influenciador de 33 anos também é sócio-fundador do Grupo Primo, que está em crescente expansão com a compra de participações em diversas empresas.

Atualmente, a fortuna de Nigro está avaliada em R$ 22 milhões, segundo o site Infomoney.

Já Maíra Cardi, de 39 anos, tem uma fortuna que se deriva de seu trabalho como modelo, 'coach' e empresária.

Em entrevistas, ela afirmou que começou a trabalhar aos 18 anos, mas ganhou projeção nacional após participar do reality show Big Brother Brasil (BBB), em 2009. Anos depois. ela se mudou para os Estados Unidos, onde criou sua marca de roupas e uma empresa de eventos.

No entanto, Maíra consolidou sua fortuna ao se lançar como coach de emagrecimento. Com formação em nutrição esportiva, ela criou os programas "Seca você", "Cura você" e "O comando" e passou a ser requisitada por diversas celebridades.

Segundo O Globo, não existe uma estimativa da fortuna de Maíra, mas em participações em programas, ela chegou a detalhar que possui mais de R$ 1 milhão. Como coach de emagrecimento, Maíra já chegou a cobrar R$ 10 mil em sessões individuais de consulta. O combo com dez sessões custa R$ 50 mil, enquanto um plano de dois meses pode custar até R$ 150 mil, de acordo com o pacote.

Fora deste empreendimento, Maíra também tem forte atuação nas redes sociais, com mais de 8 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ela já faturou pelo menos R$ 700 mil com uma propaganda de um banco associada à última edição do Big Brother Brasil. A influenciadora também tem seu canal no Youtube como fonte de renda, onde conta com quase 1 milhão de inscritos.