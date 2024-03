Quanto custa um show particular da Rihanna?

A mega festa no final da semana na Índia de Anant Ambani, o filho da pessoa mais rica da Índia, Mukesh Ambani, e sua noiva, Radhika Merchant, ainda repercute. Não apenas pela lista de convidados - Bill Gates, Mark Zuckerberg e Ivanka Trump estiveram lá -, mas por despertar a imaginação das pessoas de quanto foi gasto no evento.

Na parte musical, Rihanna fez lá seu primeiro show completo em oito anos. A apresentação, na primeira noite de um evento de três dias em Gujarat, na Índia, não foi barata. Especula-se que ela tenha recebido entre US$ 5 milhões e US$ 9 milhões pelo show de 19 músicas, embora isso não tenha sido confirmado.

De acordo com o Business Insider, grandes nomes da música geralmente recebem honorários de sete dígitos para "privates", esses shows particulares. Esse valor varia de acordo com o local, a duração da apresentação e a demanda, e os artistas podem cobrar mais por complementos, como encontros e sessões de fotos.

Além disso, os anfitriões precisam pagar pela viagem - normalmente é necessário um jato particular -, pelos custos de produção e pela hospedagem.

Para o bilionário Mukesh Ambani gastar bastante com música não é estranho a ele. Ele fez com que Beyoncé se apresentasse em uma comemoração do casamento de sua filha em 2018 e, no ano seguinte, teve The Chainsmokers e Chris Martin nas festividades do casamento de seu filho mais velho. Embora não seja público quanto Ambani pagou por esses "privates", Beyoncé ganhou US$ 24 milhões no ano passado por uma apresentação polêmica de uma hora na inauguração de um hotel em Dubai. A partir daí podemos ter alguma noção de valores dessa experiências de luxo.

Com essas cifras, os artistas podem ganhar mais tocando uma hora em uma festa particular do que em uma noite de turnê - que exige muito mais ensaios e envolve meses de promoção e viagens.

Desde o advento do streaming, os artistas têm ganhado muito menos dinheiro com a venda de músicas, que costumava ser a maior parte de sua renda. Agora, para ganhar mais, os músicos precisam se apresentar ao vivo, seja em turnês ou em shows particulares. Isso significa que as estrelas podem estar mais dispostas a tocar em um casamento ou em uma festa corporativa do que antes. Você só precisa estar com o bolso cheio.