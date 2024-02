Quando será o próximo feriado? 2024 tem só mais um prolongado; veja calendário

Agora que o Carnaval passou, os brasileiros podem ficar um pouco decepcionados com o calendário de feriados do ano de 2024. Seguindo o famoso ditado "não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe", o segundo semestre verá três dos seus cinco feriados caindo em fins de semana.

Especificamente, os feriados de 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro ocorrerão em um sábado. Portanto, os únicos dias de folga no segundo semestre de 2024 serão a Proclamação da República (15 de novembro) e o Natal (25 de dezembro), que serão celebrados numa sexta-feira e numa quarta-feira, respectivamente.

Além disso, o ano de 2024 contará apenas com mais um feriado prolongado. Depois do Carnaval (12 e 13 de fevereiro, segunda e terça-feira), resta somente o Corpus Christi (30 de maio, quinta-feira).

Feriados nacionais em 2024 e dia da semana

29 de março: Sexta-feira Santa, Paixão de Cristo

No dia 29 de março de 2024 celebra-se a Paixão de Cristo, a Sexta-feira Santa. De acordo com a Bíblia, na sexta-feira da Paixão aconteceu a crucificação e morte de Jesus Cristo. Ele não aceitava o tipo de vida que seu povo de Jerusalém levava, pois existia riqueza extrema para um grupo e pobreza para outros.

Seguido da Sexta-feira Santa, o domingo de Páscoa é considerado a ressurreição de Jesus Cristo, após sua morte e crucificação na Sexta-feira da Paixão. Após a sua morte, o calendário romano então instituiu a data como a.C (antes de cristo) e d.C (depois de cristo). O Concílio de Niceia, presidido pelo imperador Constantino e organizado pelo papa Silvestre I, definiu em 325 d.C, que a Semana Santa seria comemorada por uma semana (do domingo de ramos ao domingo de Páscoa).

Março marcará o fim do verão e o início do outono. A estação que fica entre o verão e inverno tem como caraterística clima ameno e tendência para mudanças bruscas de temperatura. É comum a queda de folhas e frutos de algumas espécies botânicas.

21 de abril: Tiradentes

Em 2024, o dia 21 de abril cairá em um domingo. Nesta data é comemorado o dia de Tiradentes. A data faz referência à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido na história nacional como Tiradentes, Patrono Cívico da Nação Brasileira.

Joaquim José da Silva Xavier nasceu no dia 12 de novembro de 1746 na Fazenda do Pombal, anteriormente município de São João del Rei e atualmente município de Ritápolis, Minas Gerais.

1º de maio: Dia do Trabalho

Na quarta-feira, 1 de maio, é celebrado o Dia do Trabalho, uma data para lembrar a importância do trabalhador para construção da sociedade. O feriado, que é muito popular no Brasil, é celebrado em diversos países do mundo.

A celebração do Dia do trabalhador se iniciou ano final século XIX em movimentos trabalhistas que atuavam em Chicago, nos Estados Unidos. No Brasil, o 1º de Maio começou a ganhar importância no final do século XIX

30 de maio: Corpus Christi (ponto facultativo)

Na quinta-feira, 30 de maio, é comemorado o dia de Corpus Christi está ligado à Páscoa, que marca a morte e a ressurreição de Cristo, que tem, por sua vez, ligações com a Páscoa judaica (a saída dos hebreus do Egito para a Terra Prometida). A data é celebrada 60 dias após a Páscoa e logo depois do Domingo de Pentecostes e da Festa da Santíssima Trindade.

A data começou a ser comemorada na Idade Média, em 1264. Segundo a tradição, a origem da data está nas visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que pediam para a Igreja para celebrar a eucaristia. As visões foram relatadas ao papa Urbano IV, que instituiu a data da festa.

7 de setembro: Independência do Brasil

O dia 7 de setembro é considerado feriado nacional, de acordo com as leis nº 662, de 6 de abril de 1946, e nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. As atividades geralmente são suspensas nesta data desde 1949. Em 2024, o feriado cai em um sábado.

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida

No dia 12 de outubro, sábado, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, uma data para lembrar da importância da que é considerada a padroeira do Brasil. Senhora Aparecida, ou simplesmente Maria, é a mãe de Jesus Cristo na Igreja Católica. A data foi estipulada durante a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ocorrida em 1953. Ela foi escolhida, devido a alguns fatos ocorridos no mês de outubro.

O Dia de Nossa Senhora Aparecida é considerado feriado nacional, segundo a Lei n. 6.802/1980, oficializada em 1980 pelo presidente João Batista Figueiredo.

2 de novembro: Finados

O Dia de Finados é considerado feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal. Em 2024, a data cairá em um sábado.

O responsável por instituir uma data específica para os mortos, foi o monge beneditino Odilo (ou Odilon) de Cluny, no período da Idade Média, na França. Uma das principais autoridades da igreja, ele instituiu em 2 de novembro de 998. (DC), que todos os seus liderados rezassem pelos mortos nesse dia. A data se popularizou a partir do século XII, se tornou para o mundo cristão o dia de Finados.

15 de novembro: Proclamação da República

No dia 15 de novembro é celebrada a Proclamação da República do Brasil, um de alguns dos feriados que fazem parte décimo primeiro mês do ano. Ela é considerada feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal. Em 2002, foi aprovada a Lei nº 10.607, que enumera todos os feriados nacionais do Brasil, sendo o 15 de novembro um deles.

25 de dezembro: Natal

O único feriado de dezembro é o Natal, no dia 25. Para as religiões cristãs, o Natal é o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do Cristianismo.