Quando estreiam os novos capítulos de 'Beleza Fatal'? Veja datas e onde assistir à novela

Poder, ambição e vingança são os pilares de "Beleza Fatal", a primeira novela brasileira produzida pela Max, que estreia na próxima segunda-feira, 27.

Criada e escrita por Raphael Montes, a produção se destaca das novelas tradicionais da TV aberta por apostar em um formato mais compacto e dinâmico. São 40 capítulos no total e cinco serão liberados por semana, todas as segundas-feiras, oferecendo uma experiência rápida e envolvente para o público.

Sinopse

A história acompanha Sofia (Camila Queiroz), que tem sua vida transformada após a prisão injusta de sua mãe (Vanessa Giácomo), acusada por armação da prima, Lola (Camila Pitanga). Em meio ao caos, Sofia encontra apoio na família Paixão, que enfrenta a dor da perda de Rebeca, vítima de uma cirurgia plástica que deu errado.

Unindo forças, Sofia e os Paixão embarcam em uma jornada de vingança e justiça contra Lola e uma clínica de estética envolta em mistérios e segredos obscuros. No entanto, ao reencontrar um amor do passado, Sofia se vê dividida entre suas escolhas e precisa decidir até onde está disposta a ir, mesmo que isso coloque em risco as pessoas que ela mais ama.

Onde assistir à novela "Beleza Fatal"?

A novela "Beleza Fatal" está disponível aos assinantes da plataforma de streaming Max.

Quando os capítulos estarão disponíveis?

27 de janeiro: capítulos 1 a 5

3 de fevereiro: capítulos 6 a 10

10 de fevereiro: capítulos 11 a 15

17 de fevereiro: capítulos 16 a 20

24 de fevereiro: capítulos 21 a 25

3 de março: capítulos 26 a 30

10 de março: capítulos 31 a 35

17 de março: capítulos 36 a 40

Veja o trailer