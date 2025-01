Quando estreia 'Emilia Pérez', filme com 13 indicações ao Oscar de 2025?

Após muita expectativa, o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", estrelado por Fernanda Torres e dirigido por Walter Salles, foi indicado ao Oscar 2025 em três categorias.

Além de concorrer como Melhor Filme Internacional e garantir uma indicação de Melhor Atriz para Fernanda Torres, o longa surpreendeu ao ser listado como Melhor Filme, um feito inédito para produções brasileiras.

No entanto, na temporada de premiações o maior rival do filme brasileiro é "Emilia Pérez, do diretor francês Jacques Audiard. O longa-metragem chamou atenção ao conquistar o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro. Mas desta vez, ele chega fortalecido ao maior prêmio do cinema como o filme de língua não-inglesa com maior número de indicações na história do Oscar, 13 no total.

Sinopse

O filme Ainda Estou Aqui narra a trajetória de Rita, uma advogada que trabalha para uma grande corporação mais preocupada em lucrar ao defender criminosos do que em promover a Justiça. A história ganha um rumo inesperado quando Rita é contratada para auxiliar Manitas, um líder fugitivo de um cartel de drogas mexicano. Ele deseja abandonar o crime, realizar uma cirurgia de redesignação sexual para afirmar sua identidade de gênero e recomeçar sua vida.

Ambientado no México, o longa conta com um elenco de destaque, incluindo Karla Sofía Gascón (Rebelde), Zoe Saldaña (Guardiões da Galáxia e Avatar), Selena Gomez (Os Feiticeiros de Waverly Place e Only Murders in the Building) e Édgar Ramírez (Caçadores de Emoção: Além do Limite e Carlos).

Emilia Perez é uma história real?

Embora a história tenha despertado a curiosidade de muitos cinéfilos, Emilia Pérez é um filme totalmente fictício.

Em quais categorias “Emilia Pérez” concorre no Oscar?

Melhor Filme

Melhor Direção (Jacques Audiard)

Melhor Atriz (Karla Sofía Gascón)

Melhor Atriz Coadjuvante (Zoe Saldaña)

Melhor Canção Original (“Mi Camino” e “El Mal”)

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Filme Internacional

Melhor Cabelo e Maquiagem

Melhor Trilha Sonora Original

Melhor Edição

Melhor Som

Melhor Fotografia

Quando estreia o filme 'Emilia Pérez' no Brasil?

O filme "Emilia Pérez" chega oficialmente às salas de cinema do Brasil em 6 de fevereiro, quinta-feira.

Veja o trailer