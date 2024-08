Quando estreia 'Alien: Romulus'? Veja a ordem cronológica dos filmes e onde assistir à saga completa

Os fãs da franquia "Alien" precisam apertar os cintos: a saga, que já conta com oito filmes, recebe mais um longa-metragem para expansão de seu universo. "Alien: Romulus" chega aos cinemas nesta quinta-feira, 15, e contará a história de colonizadores espaciais que exploram uma estação abandonada se deparam com uma aterrorizante forma de vida.

A franquia está entre as mais clássicas e tradicionais do cinema de terror e ficção científica. Juntos, os oito filmes arrecadaram US$ 1,6 bilhão em bilheteria — sendo "Prometeus" (2012) o mais rentável, com receita de US$ 403,4 milhões. O primeiro longa, "Alien, o Oitavo Passageiro" (1980) se tornou um clássico. Chegou a receber um oscar de melhores efeitos visuais e o Saturn Awards de melhor filme de ficção científica, melhor direção para Ridley Scott e melhor atriz coadjuvante para Cartwrigh.

Com a chegada do novo longa, a saga se renova para a renascença do Alien no futuro. O filme é estrelado por Cailee Spaeny, Isabela Merced, Aileen Wu e Archie Renaux, sob direção de Fede Alvarez ("A Morte do Demônio").

Quando estreia 'Alien: Romulus'?

O novo filme estreia nesta quinta-feira, 15, nos cinemas

Qual a ordem cronológica dos filmes do Alien?

A franquia agora está com nove filmes, contando o que estreia em 2024. Veja abaixo a ordem cronológica dos títulos:

Alien vs. Predador (2004)

Sinopse: Os satélites do bilionário Charles Bishop Weyland detectam uma pirâmide enterrada sob o gelo antártico e ele monta uma equipe de cientistas, arqueólogos e engenheiros para explorá-la. A equipe descobre que a pirâmide abriga duas espécies de alienígenas. Uma delas considera os humanos incubadores para seus jovens. A outra espécie é de atletas intergalácticos que caçam seus opostos por diversão. A equipe de Weyland fica no meio do fogo cruzado.

Direção: Paul W. S. Anderson

Onde assistir: Disney+

Alien vs. Predador 2 (2007)

Sinopse: Duas espécies de inimigos extraterrestres trazem sua batalha para a Terra, colocando os residentes de Gunnison, Colorado, no meio deste fogo cruzado. De um lado, alienígenas quase indestrutíveis, e, do outro, um solitário predador, que tem a missão de exterminar todos os sinais de infestação alienígena do planeta, não importa quem estiver no caminho.

Direção: Greg Strause, Colin Strause

Onde assistir: Disney+

Prometheus (2012)

Sinopse: Uma equipe de cientistas embarca em uma jornada espacial para descobrir a verdade sobre a origem da raça humana. No planeta de destino, eles encontram criaturas poderosas e revelações assustadoras.

Direção: Ridley Scott

Onde assistir: Disney+

Alien: Covenant (2017)

Sinopse: A tripulação do navio-colônia Covenant, ligada a um remoto planeta no lado distante da galáxia, descobre o que eles acreditam ser um paraíso inexplorado, mas na verdade é um mundo escuro e perigoso.

Direção: Ridley Scott

Onde assistir: Disney+

Alien, o Oitavo Passageiro (1979)

Sinopse:Uma nave espacial, ao retornar para Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteroide. Enquanto a equipe investiga o local, um dos tripulantes é atacado por um misterioso ser. O que parecia ser um ataque isolado se transforma em um terror constante, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave o embrião de um alienígena, que não para de crescer e tem como meta matar toda a tripulação.

Direção: Ridley Scott

Onde assistir: Disney+

Alien: Romulus (2024)

Sinopse: Enquanto exploram as profundezas de uma estação espacial abandonada, um grupo de jovens colonizadores espaciais se depara com a forma de vida mais aterrorizante do universo.

Direção: Fede Alvarez

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Aliens, O Resgate (1986)

Sinopse: Depois de dormir por 57 anos, a única sobrevivente de uma tragédia espacial descobre que o local onde tudo aconteceu com sua nave foi colonizado e, apesar das pressões, decide retornar para salvar as 70 famílias lá existentes. Mas mesmo com todo o armamento, eles não são páreo para as centenas de alienígenas que invadiram a colônia.



Direção: James Cameron

Onde assistir: Disney+

Alien 3 (1992)

Sinopse: Ripley é a única sobrevivente quando sua nave avariada cai em Fiorina 161, um planeta inóspito habitado por ex-condenados de uma prisão de segurança máxima



Direção: David Fincher

Onde assistir: Disney+

Alien – A Ressurreição (1997)

Sinopse: Dois séculos depois de sua morte, a tenente Ripley é clonada por cientistas a bordo de uma espaçonave, a qual é também um laboratório. Porém, o clone tem sangue alien na sua composição.



Direção:Jean-Pierre Jeunet

Onde assistir: Disney+

Qual a ordem de lançamento dos filmes do Alien?

Alien, o Oitavo Passageiro (1979)

Aliens, O Resgate (1986)

Alien 3 (1992)

Alien – A Ressurreição (1997)

Alien vs. Predador (2004)

Alien vs. Predador 2 (2007)

Prometheus (2012)

Alien: Covenant (2017)

Alien: Romulus (2024)

Onde assistir aos filmes do Alien no streaming?