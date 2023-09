Quando é o próximo feriado? Outubro terá apenas um prolongado, veja quando

O fim de setembro marca a chegada a primavera, que para muitas pessoas é motivo para planejar viagens e atividades ao ar livre. Por isso, uma dúvida que ronda a cabeça de muitos é: quais são os feriados de outubro e quando acontecerão?

O mês envolve diversas comemorações relacionadas à cultura e a questões sociais relevantes, como as campanhas de Outubro Rosa, que incentivam o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Em outubro ocorrem também: o Dia da Natureza (4), que promove reflexões sobre o combate do desmatamento e a necessidade de preservação da flora brasileira; o Dia do Professor (15); Dia do Livro.

Para quem busca por atividades culturais, normalmente há atrações voltadas para o: Dia Internacional da Música (1) e Dia da Nacional da Poesia (29), que estimulam a valorização de componentes culturais da sociedade. Além de outras celebraçõs da vida e do amadurecimento, como o Dia da Criança (12) e Dia do Idoso (1).

O mês também chama a atenção pelo Dia das Bruxas, também conhecido como Halloween (31), que embora seja uma tradição dos Estados Unidos e da Inglaterra, faz sucesso entre crianças e jovens que gostam de procurar doces usando fantasias assustadoras ou assistir a filmes de terror.

Quais são os feriados de Outubro?

Os feriados de Outubro ocorrem no dia 12, quinta-feira, em homenagem Nossa Senhora Aparecida e dia 28, sábado, que é considerado ponto facultativo pelo dia do Servidor Público.

O ponto facultativo é válido apenas para o serviço público, empresas privadas trabalham normalmente.

Afinal, o Dia do Servidor Público é feriado ou ponto facultativo?

O Dia do Servidor Público é considerado ponto facultativo de acordo com o art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Confira a seguir os feriados e datas comemorativas de outubro: