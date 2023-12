Quando é o Carnaval 2024? Saiba por que a data muda todos os anos

Faltam apenas dois meses para o Carnaval de 2024 e os amantes desta celebração estão ansiosos para voltar a cair na folia, aproveitar os blocos de rua e torcer pelas escolas de samba no Sambódromo.

Diferente dos outros anos, em 2024, o Carnaval cairá no meio do mês de fevereiro, marcado para os dias 10, 11, 12 e 13, contando sábado, domingo, segunda e terça-feira.

Já a quarta-feira de cinzas, data que simboliza o fim do Carnaval e o início da Quaresma para a Igreja Católica, ficou marcada para o dia 14 de fevereiro de 2024.

Mesmo assim, a ocasião não tem uma data fixa como a maioria das festividades no Brasil, o que deixa muitas pessoas confusas. Por isso, surge a dúvida sobre a razão para a data do carnaval mudar todos os anos.

A data do Carnaval é determinada com base no calendário da Igreja Católica, em razão da data da Páscoa, as estações do ano e o calendário lunar. A contagem de dias para definir a data da folia a cada ano começa com a Páscoa.

A data da festa deve ser 47 dias antes do feriado religioso e a terça-feira de Carnaval é 40 dias antes do Domingo de Ramos. Mas, para fazer esse cálculo, é necessário saber o que é o equinócio.

O que é o equinócio e sua relação com o Carnaval

O equinócio marca o momento em que o dia e a noite possuem duração igual, cerca de 12 horas. Esse fenômeno acontece duas vezes ao longo do ano: inicialmente por volta do dia 20 de março e, posteriormente, entre os dias 22 e 23 de setembro. A determinação eclesiástica estabeleceu que a Páscoa ocorreria anualmente no primeiro domingo após a primeira Lua cheia subsequente ao equinócio de março.

Quando ocorre o carnaval em 2024?

10, 11 e 12 de Fevereiro de 2024: Período Pré-Carnaval

13 de Fevereiro de 2024: Feriado de Carnaval

14 de Fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas

Qual é a origem do Carnaval?

No Brasil, as festividades de Carnaval têm suas raízes no período colonial. As primeiras celebrações que marcaram esse período foram os "entrudos", uma brincadeira de origem portuguesa praticada pelos escravos. Por volta da década de 1920, surgiram as escolas de samba nos morros do Rio de Janeiro e de São Paulo, expandindo e transformando a essência das festividades carnavalescas.

No Nordeste brasileiro, os Afoxés, frevos e maracatus surgiram na virada do século 19 para o 20. Essas manifestações culturais tinham o propósito de resgatar e celebrar as tradições africanas, destacando-se como expressões marcantes da riqueza cultural da região durante o Carnaval.

O que significa a palavra Carnaval?

A palavra Carnaval é originária do latim, carnis levale, cujo significado é “retirar a carne”. Esse termo está relacionado ao jejum da Quaresma, período de 40 dias que antecede a páscoa.

Quando começa o Carnaval deste ano?

Em 2024, o Carnaval começará a partir de 13 de fevereiro, terça-feira.

Carnaval é feriado ou ponto facultativo?

O Carnaval é considerado ponto facultativo, de acordo com Portaria do Primeiro-Secretário nº 29 do Senado. No entanto, a terça-feira de carnaval é feriado no estado do Rio de Janeiro, por meio da lei 5243 de 2008.

Quantos dias de folga são no Carnaval?

12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira)

O que acontece se o funcionário faltar sem justificativa no Carnaval?

Assim, o não comparecimento do funcionário ao trabalho, será considerado como falta injustificada e ele terá o correspondente desconto no salário e no descanso semanal remunerado.

Quarta-feira de cinzas é feriado nacional?

No âmbito federal, ou seja, de aplicação em todo o território nacional, são considerados feriados os seguintes dias apenas: 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro.

Dessa forma, a quarta-feira de cinzas não é um feriado nacional.