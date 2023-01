Quando é o Carnaval 2023 no RJ? Veja o calendário de bloquinhos

A chegada de 2023 também significa a aproximação do Carnaval. Para quem é do Rio, cresce a expectativa de aproveitar alguns bloquinhos de rua pelos bairros principais da cidade.

Até o momento de publicação desta matéria, 6 de janeiro, a cidade do Rio de Janeiro não divulgou os blocos que vão passar pelas ruas pelo mês de fevereiro. Porém, alguns eventos já foram anunciados. Veja:

Eventos de Carnaval no Rio

Banda do Jiló

Quem quiser começar o Carnaval um dia mais cedo, pode visitar o bairro da Tijuca para escutar as marchinhas e samba enredo da Banda do Jiló.

Data: 17/02

Valor: Gratuito

Local: Rua Pinto de Figueiredo, 26

Carnarildy

Evento de quatro dias no Rio, o Carnarildy anunciou os artistas que devem tocar durante o Carnaval.

17 de fevereiro, sexta: Pedro Sampaio, Maiara e Maraisa, Sorriso Maroto e Atitude67

Pedro Sampaio, Maiara e Maraisa, Sorriso Maroto e Atitude67 18 de fevereiro, sábado: Zé Neto e Cristiano, Dilsinho, Luísa Sonza e Matue

Zé Neto e Cristiano, Dilsinho, Luísa Sonza e Matue 19 de fevereiro, domingo: Anitta, Menos é Mais, L7nnon e Matheus Fernandes

Anitta, Menos é Mais, L7nnon e Matheus Fernandes 20 de fevereiro, segunda: Luan Santana, Dennis Dj, Mumuzinho

Valor: R$ 110,00

Local: A definir (na região do Centro)

Horário: 18h

Quais blocos de rua saem no Rio?

Até o momento não estão definidos os blocos de rua no Rio de Janeiro. É possível acompanhar novidades pelo site Blocos de Rua.

Quando são os desfiles das escolas de samba no RJ?

Os desfiles do Rio ocorrerão nos dias 19 e 20 de fevereiro (domingo e segunda).

Desfilam no domingo, 19 de fevereiro

Império Serrano, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira.

Desfilam na segunda-feira, 20 de fevereiro

Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz, Beija-Flor e Viradouro.

Quando começa o Carnaval esse ano?

Em 2023, o Carnaval começará a partir de 18 de fevereiro, sábado.

Carnaval é feriado ou ponto facultativo?

O Carnaval é considerado ponto facultativo, de acordo com Portaria do Primeiro-Secretário nº 29 do Senado.

Quantos dias de folga são no Carnaval?

Tradicionalmente, além do fim de semana, as folgas ocorrem segunda e terça-feira, totalizando quatro dias com sábado e domingo.

