Quando será a luta entre Popó e Bambam? Veja local, data e como comprar ingressos

O ex-BBB Kleber Bambam, primeiro vencedor do programa, entrará em uma luta contra um dos maiores boxeadores da história em 2024: Popó Freitas. Os dois entram no ringue na Vibra São Paulo, na casa de eventos na zona sul da capital paulista, como parte da Fight Music Show 4 (FMS), uma festa que apresenta lutas entre influenciadores latinos.

Além de Bambam e Popó, que protagonizarão a luta principal do evento, outras personalidades brasileiras se enfrentarão no ringue, como MC Gui e Nego do Borel.

O clima é de tensão antes da luta. Durante coletiva de imprensa da Fight Music Show, Popó perdeu o controle após as falas de Bambam e tentou agredir o ex-BBB. Ele precisou ser contido por seguranças e quase agrediu Mamá Brito, presidente da FMS. "Vai ser a primeira vez [no boxe], vou chocar o mundo e surpreender ele. Não pode deixar encostar. Se eu encostar, você vai cair", disse Bambam em provocação.

"Você falou várias coisas nas redes sociais, que fiz coisa errada quando era político, tenho tudo gravado. Seu empresário me pediu para não te processar. Eu vou te bater, ou aqui ou em cima do ringue, melhor ficar calado. Minha última luta foi com 38s, com você vai ser a mesma coisa", rebateu Popó.

POPÓ TENTA AGREDIR KLEBER BAMBAM pic.twitter.com/uHJozRdvKp — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) December 14, 2023

Quando será a luta entre Popó e Bambam?

A disputa será no dia 24 de fevereiro de 2024, às 17h (de Brasília).

Como comprar ingressos para a luta entre Popó e Bambam?

O evento só é permitido para maiores de 18 anos. Já é possível comprar ingressos da pré-venda disponíveis pelo site Uhuu.

Quanto custa o ingresso da luta entre Popó e Bambam?

Os preços vão de R$ 64,50 até R$ 7.200, sem taxas.

Quem é Popó Freitas?

Ancelino Freitas, mais conhecido como Popó, é um dos mais prestigiados boxeadores do Brasil. É tetracampeão nas categorias super-pena e leve e é o brasileiro com o maior número de títulos mundiais na história do esporte.

Por quatro vezes seguidas, foi considerado Supercampeão Mundial Unificado de Boxe. Também é conhecido como Estrela do Nocaute, após ter uma sequência de 29 vitórias por nocaute consecutivas. Em 2017, ele se aposentou dos ringues com 41 vitórias em 43 lutas, sendo 34 delas vencidas por nocaute.

Além de boxeador, ele também teve carreira política e foi deputado federal pela Bahia (PRB, atual Republicanos).

Apesar de aposentado do esporte, Popó voltou aos ringues em 2022 para uma luta de exibição contra Whindersson Nunes, youtuber brasileiro. O boxeador esmagou Nunes em oito rounds, incluindo um nocaute.

Quem é Kleber Bambam?

Bambam é um fisioculturista brasileiro que ficou conhecido após vencer a primeiro edição do Big Brother Brasil, em 2001. Em 2018, o ex-BBB se mudou para os Estados Unidos e venceu o campeonato de fisioculturismo de Las Vegas, representando o Brasil, com mais de 100kg.

Antes de se tornar fisioculturista, Bambam atuou em alguns programas da TV Globo, como "A Turma do Didi", "Cante se Puder" e "Tá no Ar: a TV na TV. Ele nunca disputou uma luta de boxe.