Quando começa o verão? El Niño traz recordes de temperatura este ano; veja previsão

Com a chegada do solstício de verão, inicia-se a estação mais ensolarada do ano. O verão traz consigo dias mais longos, temperaturas mais altas e marca as celebrações de fim de ano.

Nessa época são comuns mudanças rápidas nas condições de tempo, como chuva forte, queda de granizo, vento com intensidade (de moderada a forte) e descargas elétricas. Devido ao fenômeno El Niño, as temperaturas deverão atingir recordes e o verão poderá ser mais rigoroso da história.

Fenômeno El Niño e calor recorde

A Organização Mundial de Meteorologia (OMM), órgão das Nações Unidas (ONU), apontou que o El Niño deve durar até, pelo menos, abril de 2024.

Na sua atualização, a entidade alertou que os efeitos do fenômeno climático devem impulsionar o aumento das temperaturas, o que tende a agravar eventos extremos, como ondas de calor, inundações e secas.

Os últimos nove anos, de 2015 a 2023, foram os mais quentes já registrados no Brasil. Várias cidades, por exemplo, viram os termômetros alcançarem temperaturas inéditas.

Araçuaí (a 678 km de Belo Horizonte), teve em novembro o dia mais quente no registro histórico no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com cerca de 30 mil habitantes, a cidade mineira, localizada no Vale do Jequitinhonha, chegou no dia 19 a uma temperatura de 44,8 °C. Até então, a maior temperatura já registrada no país tinha sido de 44,7 °C em Bom Jesus (PI), em 2005.

Qual será a temperatura média durante o verão no Brasil?

Segundo projeções do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a temperatura média no Brasil irá variar para cada região. No Norte e Nordeste, bem na parte de cima do país, a temperatura media deve chegar a 32,5 °C, projetando os meses de dezembro, janeiro e fevereiro.

Já na parte sul de alguns estados do Norte, atingindo o Centro-Oeste e parte de Sudeste, a temperatura média deverá ser de 30 °C.

Quando começa o verão?

O início do verão acontece dia 22 de dezembro e vai até 22 de março.

Que horas começa o verão?

O verão terá início à 00h27 do dia 22 de Dezembro