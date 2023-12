Qual o melhor horário para dormir? Pesquisa sugere hora ideal para ir para cama

Dormir bem não se resume apenas ao tempo dedicado ao descanso, mas também ao horário em que nos entregamos ao sono. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard indica que o horário entre 22h e 23h é crucial para garantir uma boa noite de sono e promover a saúde cardiovascular.

A pesquisa, que envolveu mais de 88 mil participantes entre 45 e 79 anos, monitorou o sono dessas pessoas usando dispositivos nos pulsos por uma semana. Os resultados revelaram que aqueles que adormeciam entre 22h e 23h tinham menor probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares em comparação com aqueles que dormiam mais cedo ou mais tarde.

Por que é importante dormir entre 22h e 23h?

A importância do horário de dormir está diretamente ligada ao ritmo circadiano, essencial para regular as funções vitais do organismo. Dormir em horários não convencionais pode alterar esse ritmo, como demonstrado pelo aumento de até 25% nas chances de desenvolver doenças cardiovasculares para aqueles que dormem à meia-noite ou mais tarde.

Outros estudos reforçam a relevância desse hábito, mostrando que a privação de sono está associada a riscos como diabetes, pressão alta e até mesmo problemas mentais, afetando a cognição e o bem-estar emocional.

Casos podem variar

É importante destacar que, embora o estudo forneça uma diretriz geral, a escolha do horário ideal de sono pode variar de pessoa para pessoa. Fatores como idade, estilo de vida e cronotipo individual desempenham um papel significativo. No entanto, a consistência nos horários de sono ao longo da semana é crucial para manter o ritmo circadiano em equilíbrio.

Além do horário, a qualidade do sono também é influenciada por práticas de higiene do sono, como evitar telas antes de dormir e manter um ambiente propício ao descanso, com quartos escuros e livres de estímulos externos.

Portanto, ao considerar a importância do sono para a saúde geral, é fundamental não apenas prestar atenção às horas dedicadas ao repouso, mas também ao momento em que nos entregamos ao sono. Cultivar bons hábitos de sono pode ser a chave para uma vida mais saudável e equilibrada.

