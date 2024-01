Qual o horário da Prova do Anjo hoje? Veja detalhes

Em uma semana totalmente diferente do que estamos acostumados, o BBB 24 terá a primeira Prova do Anjo da temporada nesta sexta-feira, 12. A prova, tradicionalmente feita todo sábado, foi movida devido ao "modo turbo" acontecendo nessa primeira etapa do reality.

Como são 25 participantes na casa (o tio da merenda Maycon foi o primeiro eliminado na noite de ontem), o espaço é apertado e os brothers e sisters precisam sair mais rapidamente.

Agora, o vencedor da Prova do Anjo sempre ganhará autoimunidade e o direito de salvar algum outro colega da casa do Paredão.

Que horas começa a Prova do Anjo hoje?

Segundo a programação do Gshow, só dá para saber que a Prova do Anjo começa no período da tarde desta sexta-feira, 12. Esta matéria será atualizada quando a prova começar e quando o Anjo for definido.

Quem ganhou a Prova do Anjo hoje?

O Anjo ainda não foi definido. Esta matéria será atualizada durante a tarde.

Quem ficou no Monstro?

O Monstro ainda não foi definido. Esta matéria será atualizada durante a tarde.

Quem ganhou a Prova do Líder?

Na noite de ontem, Rodriguinho foi consagrado como o Líder (ao menos) pelos próximos dois dias.

Nova tradição nesta edição, todo Líder tem que dizer três pessoas que estão em sua mira logo após a prova. Sendo assim, Beatriz, Davi e Isabelle são as intenções de voto de Rodriguinho na próxima Formação de Paredão, que acontece nesta sexta-feira, 12.

