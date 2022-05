Qual horário do jogo do Vasco hoje, domingo, 15; onde assistir ao vivo

O Vasco recebe o Bahia, às 16h, neste domingo, 15, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo é válido pela sétima rodada do Brasileirão Série B.

O clube carioca que ainda não perdeu no campeonato, enfrenta uma dos líderes da competição. O time de São Januário está em sexto lugar com dez pontos ganhos com duas vitórias e quatro empates. A vitória pode significar a entrada na zona de acesso para a Séria A.

Já o Bahia, vice colocado com quatro vitórias, um empate e uma derrota, precisa vencer para retomar a liderança. O clube que começou avassalador nesta Série B pode complicar a vida do Vasco.

No retrospecto recente pela competição, são quatro jogos, com duas vitórias de cada equipe. O Vasco, porém, não ganha do Bahia desde 2018.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre Vasco x Bahia terá transmissão ao vivo da TV Globo, SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Vasco

19/05 - Guarani x Vasco - Brasileirão Série B

26/05 - Vasco x Brusque - Brasileirão Série B

02/06 - Vasco x Grêmio - Brasileirão Série B

