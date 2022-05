Qual horário do jogo do São Paulo hoje, quinta, 19; onde assistir ao vivo

O São Paulo recebe o Jorge Wilstermann nesta quinta-feira, 19, às 21h30, no estádio do Morumbi, em Santos. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O tricolo paulista tem sido dominante no Grupo D e está com a classificação encaminhada. Com três vitórias e um empate, o São Paulo precisa de apenas uma vitória para confirmar a ida para as oitavas de finais e o jogo de ida deixa a torcida bem otimista. Fora de casa, o time paulista venceu o Jorge Wilstermann por 3 a 1.

A classificação pode embalar o São Paulo, que já vem de uma vitória contra o Cuiabá no Brasileirão e irá enfrentar o Corinthians em clássico valido pela sétima rodada para seguir subindo na tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje?

O jogo desta quarta-feira às 19h entre Palmeiras x Emelec terá transmissão ao vivo exclusiva da Conmebol TV.

Próximos jogos do São Paulo

22/05 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão Série A

25/05 - São Paulo x Ayacucho - Copa Sul-Americana

28/05 - São Paulo x Ceará - Brasileirão Série A