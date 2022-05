Qual horário do jogo do São Paulo hoje, domingo, 8; onde assistir ao vivo

O São Paulo visita o Fortaleza, às 19h, neste domingo, 8, no estádio do Castelão. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão da Série A.

Após empate sem gols na Sul-Americana e se manter na liderança com folga, o tricolor paulista volta suas atenções para o Brasileirão. Na quinta colocação com sete pontos, o São Paulo deseja vencer para embalar neste inicio de campeonato.

No retrospecto dos últimos quatro jogos, o São Paulo não conseguiu vencer o time cearense. Foram duas vitórias do Fortaleza e dois empates. A partida também marca o reencontro de Rogério Ceni com o clube que treinou e ganhou títulos.

O jogo deste domingo entre São Paulo x Fortaleza terá transmissão exclusiva do Premiere.