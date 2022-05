Qual horário do jogo do São Paulo hoje, domingo, 15; onde assistir ao vivo

O São Paulo recebe o Cuiabá, às 19h, neste domingo, 15, no estádio do Morumbi, em São Paulo. O jogo é válido pela sexta rodada do Brasileirão Série A.

Embalado pela vitória sobre o Juventude no meio de semana, que resultou na classificação para as oitavas da Copa do Brasil, o tricolor paulista busca manter a boa fase contra o Cuiabá e encostar no G4.

Os times estão separados por apenas um ponto. O São Paulo está em sétimo lugar com oito pontos, sendo duas vitórias, duas derrotas e um empate, e o Cuiabá ocupa da décima primeira colocação com sete pontos, sendo duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Com a chegada do Cuiabá na Serie A somente na temporada passada, os clubes tem apenas dois jogos na história e nenhum terminou com um vencedor. Em 2021, as duas partidas terminaram em empate.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre São Paulo x Cuiabá terá transmissão ao vivo da TV Globo e Premiere

Próximos jogos do São Paulo

19/05 - São Paulo x Jorge Wilstermann - Copa Sul-Americana

22/05 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão

25/05 - São Paulo x Ayacucho - Copa Sul-Americana

