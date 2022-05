Qual horário do jogo do Santos hoje, sábado, 21; onde assistir ao vivo

O Santos recebe o Ceará neste sábado, 21, às 18h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Com uma vitória importante no meio da semana pela Sul-Americana, o Peixe encara o Ceará para se recuperar no Brasileirão após derrota para o Goiás na última rodada. Com 10 pontos, três vitórias, um empate e duas derrotas, o alvinegro praiano está em quinto lugar no Brasileirão.

O Ceará também vem de vitória pela competição da Conmebol e manteve o 100%. No Brasileirão, a equipe não consegue repetir os bons resultados da Sul-Americana. Com apenas 4 pontos e na zona de rebaixamento, o time tem uma vitória, um empate e três derrotas.

Provável escalação do Santos contra o Ceará

Escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo, Ricardo Goulart e Jhojan Julio; Léo Baptistão e Marcos Leonardo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje?

O jogo deste sábado às 18h30 entre Santos x Ceará terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Santos

24/05 - Santos x Banfield - Copa Sul-Americana

29/05 - Santos x Palmeiras - Brasileirão Série A

04/06 - Athletico-PR x Santos - Brasileirão Série A

