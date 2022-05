Qual horário do jogo do Santos hoje, quarta, 18; onde assistir ao vivo

O Santos recebe o Unión La Calera nesta quarta-feira, 18, às 21h30, no estádio Vila Belmiro, em Santos. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Em confronto direto, o Peixe recebe o Unión La Calera para buscar a classificação. Com sete pontos, o Santos precisa vencer os chilenos para só depender de si mesmo na última rodada. Uma derrota pode significar a eliminação precoce da competição. No jogo de ida, no Chile, os times empataram em 1 a 1.

O clube vem de uma derrota para o Goiás, que interrompeu a boa fase do Santos no Brasileirão e tirou da vice liderança.

Provável escalação do Santos contra o Union La Calera

Escalação do Santos: João Paulo; Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho, Ricardo Goulart e Jhojan Julio; Léo Baptistão e Marcos Leonardo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje?

O jogo desta quarta-feira às 19h entre Palmeiras x Emelec terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+

Próximos jogos do Santos

21/05 - Santos x Ceará - Brasileirão Série A

24/05 - Santos x Banfield - Copa Sul-Americana

29/05 - Santos x Palmeiras - Brasileirão Série A