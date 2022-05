Qual horário do jogo do Santos hoje, domingo, 15; onde assistir ao vivo

O Santos visita o Goiás, às 19h, neste domingo, 15, no estádio da Serrinha, em Goiânia. O jogo é válido pela sexta rodada do Brasileirão Série A.

O peixe volta a campo após vencer o Coritiba no meio de semana e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. O time de baixada santista venceu e convenceu a torcida. O desafio agora será vencer o Goiás para manter a boa fase, seguir no G4 e na cola do líder.

Vice líder no início da rodada, o Santos tem dez pontos, com três vitórias, um empate e uma derrota. Já o Goiás, que voltou da Série B este ano, tem apenas cinco pontos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. O jogo em casa pode significar uma reação e espantar o fantasma do rebaixamento deste o começo da competição.

Na história do confronto, o Santos leva uma pequena vantagem com 19 vitórias em 51 jogos. O Goiás venceu 16 partidas contra o time paulista e foram 16 empates.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, domingo, 15; onde assistir ao vivo e horários

Onde assistir ao vivo o jogo do Santos hoje?

O jogo deste domingo às 19h entre Goiás x Santos terá transmissão ao vivo do SporTv e do Premiere.

Próximos jogos do Santos

18/05 - Santos x Unión La Calera - Copa Sul-Americana

21/05 - Santos x Ceará - Brasileirão Série A

24/05 - Santos x Banfield - Copa Sul-Americana

Leia também:

Após três anos no SBT, Libertadores volta para TV Globo

Lista de atletas mais bem pagos do mundo tem Messi, Neymar e CR7; confira

Nova Liga dos Campeões: Uefa aprova mudanças no formato para 2024