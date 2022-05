Qual horário do jogo do Palmeiras hoje, sábado, 21; onde assistir ao vivo

O Palmeiras visita o Juventude neste sábado, 21, às 19h, no estádio do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Embalado por três vitórias consecutivas e 11 partidas sem derrota, o Verdão encara o Juventude fora de casa para continuar subindo na tabela do Brasileirão. Com nove pontos, o clube está em nono lugar com duas vitórias, três empates e uma derrota.

O Palmeiras deve ir para Caxias com força máxima para buscar a segunda vitória consecutiva no campeonato. Já o Juventude, precisa de uma vitória para sair da zona do rebaixamento. Com seis pontos em seis jogos, o time gaúcho venceu apenas na última rodada.

Provável escalação do Palmeiras contra o Juventude

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo deste sábado às 19h entre Juventude x Palmeiras terá transmissão ao vivo exclusiva do canal Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

24/05 - Palmeiras x Deportivo Táchira - Libertadores

29/05 - Santos x Palmeiras - Brasileirão Série A

05/06 - Palmeiras x Atlético-MG - Brasileirão Série A

