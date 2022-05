Qual horário do jogo do Palmeiras hoje, domingo, 8; onde assistir ao vivo

Após classificação antecipada para as oitavas da Libertadores da América, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, às 16h, neste domingo, 8, no estádio Allianz Parque. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão da Série A.

Dominante na competição continental, o Palmeiras não repete as goleadas aplicadas na Libertadores nos seus adversários do campeonato Brasileiro. Até aqui foram quatro jogos, apenas uma vitória, dois empates e uma derrota. Grande favorito ao título, o verdão recebe o embalado Fluminense para tentar engrenar na competição.

Nós últimos dez confrontos entre as equipes, foram seis vitórias do Palmeiras, três vitórias do Fluminense e um empate.

O jogo deste domingo entre Palmeiras x Fluminense terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

