Qual horário do jogo do Grêmio hoje, segunda, 16; onde assistir ao vivo

O Grêmio visita o Ituano nesta segunda-feira, 16, às 20h, no estádio Novelli Júnior. A partida é válida pela sétima rodada do Brasileirão Série B.

Após ter sua sequência de três vitórias consecutivas interrompidas pela derrota para o Cruzeiro, o Grêmio busca a recuperação contra o Ituano. Com 10 pontos, a equipe comandada por Roger Machado está na sexta colocação e precisa de uma vitória para voltar para o G4.

Já o Ituano busca a vitória para encostar do pelotão da frente e se afastar da zona de rebaixamento. O clube do interior paulista tem campanha irregular, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas até a sexta rodada.

Este será apenas o segundo encontro entre os times na história. Na única vez que se enfrentaram, pela Série B de 2005, o Ituano venceu o Grêmio por 2 a 0.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio hoje?

O jogo desta segunda-feira às 20h entre Ituano x Grêmio terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Grêmio

19/05 - Grêmio x Criciúma - Brasileirão Série B

29/05 - Vila Nova x Grêmio - Brasileirão Série B

02/06 - Vasco x Grêmio - Brasileirão Série B

