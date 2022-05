Qual horário do jogo do Flamengo hoje, terça, 17; onde assistir ao vivo

O Flamengo recebe o Universidad Católica nesta terça-feira, 17, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

O clube carioca enfrenta o time chileno pressionado. Apesar de liderar o seu grupo na Libertadores, o Flamengo não tem convencido a torcida com as últimas atuações. Pelo Brasileiro, o clube empatou com o Ceará fora de casa.

Cobranças para demissão do técnico Paulo Sousa e críticas aos dirigentes Marcos Braz e Rodolfo Landim marcam os protestos da torcida. Mesmo com o clima de pressão, a partida de hoje pode confirmar a vaga do time carioca nas oitavas de final da Libertadores com uma rodada de antecedência.

No retrospecto geral, Flamengo e Universidad Católica se enfrentaram em sete oportunidades, todas pela Copa Libertadores da América. São três vitórias do rubro-negro e quatro derrotas.

Provável escalação do Flamengo contra o Universidad Católica

Escalação do Flamengo: Hugo; Ayrton Lucas, David Luiz, Pablo e Isla; Arão, João Gomes, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje?

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Flamengo x Universidad Católica terá transmissão ao vivo do SBT e Conmebol TV.

Próximos jogos do Flamengo

21/05 - Flamengo x Goiás - Brasileirão Série A

24/05 - Flamengo x Sporting Cristal - Copa Libertadores

29/05 - Fluminense x Flamengo - Brasileirão Série A

