Qual horário do jogo do Flamengo hoje, sábado, 21; onde assistir ao vivo

O Flamengo recebe o Goiás neste sábado, 21, às 16h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Apesar da classificação antecipada para as oitavas de finais da Libertadores, o clima no Flamengo não é dos melhores. Uma polêmica entre o goleio Diego Alves e o técnico Paulo Sousa agitou a semana no Ninho do Urubu. É nesse clima que o rubro negro enfrenta o Goiás em casa.

O time carioca precisa da vitória para não terminar a rodada na zona de rebaixamento. O clube tem seis pontos, com três empates, duas derrotas e uma vitória, sem vencer na competição nos últimos quatro jogos.

Já o Goiás, está no meio da tabela com oito pontos e vem de duas vitórias consecutivas. Mesmo em boa fase, o clube goiano terá que quebrar uma escrita. Em 24 confrontos que visitou o Flamengo no Brasileirão, venceu apenas duas vezes. O último confronto entre as duas equipes aconteceu no dia 18 de janeiro de 2021, onde o Flamengo venceu por 3 a 0.

Provável escalação do Flamengo contra o Goiás

Escalação do Flamengo: Hugo, Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; Willian Arão e Andreas Pereira; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje?

O jogo deste sábado às 16h30 entre Flamengo x Goiás terá transmissão ao vivo do Premiere

Próximos jogos do Flamengo

24/05 - Flamengo x Sporting Cristal - Copa Libertadores

29/05 - Fluminense x Flamengo - Brasileirão Série A

05/06 - Flamengo x Fortaleza - Brasileirão Série A