Qual horário do jogo do Flamengo hoje, sábado, 14; onde assistir ao vivo

O Flamengo visita o Ceará, às 16h30, neste sábado, 14, na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo é válido pela sexta rodada do Brasileirão Série A.

Candidato ao título nacional, o Flamengo busca a segunda vitória no Brasileirão para encostar no pelotão da frente. O time carioca é apenas o 14º colocado. O rubro negro vem de uma classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, porém, sem convencer a torcida em termos de atuação.

Também patinando neste começo de Campeonato Brasileiro, o Ceará tentará usar a força da sua torcida para vencer o Flamengo. Com uma vitória e três derrotas -- o clube tem um jogo a menos --, o time cearense aparece na zona de rebaixamento.

Nos últimos oito jogos entre as equipes. o Flamengo saiu vencedor em quatro oportunidades, o Ceará ganhou três partidas e os times empataram uma vez.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, sábado, 14; onde assistir ao vivo e horários

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje?

O jogo deste sábado às 16h30 entre Ceará x Flamengo terá transmissão ao vivo exclusiva do Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

17/05 - Flamengo x Universidad Católica - Libertadores

21/05 - Flamengo x Goiás - Brasileirão Série A

29/05 - Fluminense x Flamengo - Brasileirão Série A

LEIA TAMBÉM:

Após três anos no SBT, Libertadores volta para TV Globo

Lista de atletas mais bem pagos do mundo tem Messi, Neymar e CR7; confira