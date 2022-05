Qual horário do jogo do Flamengo hoje, domingo, 8; onde assistir ao vivo

Após dias conturbados causados pelas declarações do ex-técnico do clube Jorge Jesus, o Flamengo enfrenta o Botafogo, às 11h, neste domingo, 8, no estádio Mané Garrincha. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão da Série A.

O Flamengo é apenas o décimo primeiro colocado com cinco pontos ganhos. O clube carioca precisa vencer o clássico para não se descolar do pelotão da frente. Apontado como um dos favoritos da competição, o rubro negro venceu apenas um jogo do campeonato.

O jogo deste domingo entre Flamengo x Botafogo terá transmissão exclusiva do Premiere.

