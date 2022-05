Qual horário do jogo Corinthians x São Paulo hoje; onde assistir ao vivo

Corinthians e São Paulo fazem clássico neste domingo, 22, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Timão, líder do Brasileirão no inicio da rodada, e Tricolor, terceiro colocado, se enfrentam em confronto direto. O resultado do jogo pode manter os comandados de Vitor Pereira na liderança ou colocar o time de Rogério Ceni na ponta da tabela pela primeira vez na edição.

O Corinthians busca a primeira vitória em clássicos em 2022, até agora foram cinco jogos contra os principais rivais e perdeu todas as vezes. Foram duas derrotas para o São Paulo, duas para o Palmeiras e uma para o Santos. Em seu melhor momento da temporada e sem perder há sete jogos, o Timão tenta manter a escrita de nunca ter perdido para o São Paulo na Neo Química Arena em 15 jogos disputados.

Já o São Paulo, que vem de uma boa vitória na Sul-Americana, tem dois pontos a menos do rival e quer vencer para se manter no topo da tabela. Além dos três pontos, vencer o Corinthians em casa acabaria com o tabu de nunca ganhar na cada do rival. Para isso, Rogério Ceni irá escalar o que tem de melhor. A grande esperança para o time da Barra Funda é o atacante Calleri, que de agosto de 2021 até agora, marcou seis gols contra rivais paulistas.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, domingo, 22; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Corinthians contra o São Paulo

Escalação do Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Róger Guedes e Júnior Moraes.

Provável escalação do São Paulo contra o Corinthians

Escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Luciano e Calleri.

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x São Paulo hoje?

O jogo deste domingo às 16h entre Corinthians x São Paulo terá transmissão ao vivo da TV Globo e Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

24/05 - Corinthians x Always Ready - Copa Libertadores

29/05 - Corinthians x América-MG - Brasileirão Série A

Próximos jogos do São Paulo

25/05 - São Paulo x Ayacucho - Copa Sul-Americana

28/05 - São Paulo x Ceará - Brasileirão Série A

LEIA TAMBÉM: