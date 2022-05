Qual horário do jogo Chelsea x Liverpool; onde assistir ao vivo

O Liverpool e o Chelsea se enfrentam às 12h45, neste sábado, 14, no estádio de Wembley, em Londres. O jogo é válido pela final da Copa da Inglaterra.

Esta será a segunda final entre os clubes na atual temporada. Em fevereiro, os Reds venceram a Copa da Liga nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal e prorrogação.

No campeonato inglês de 2021/2022, os dois confrontos entre os clubes também terminaram empatados, o que mostra que a decisão de hoje será mais uma vez equilibrada.

Na final da Liga dos Campeões e ainda com chances de título na Premier League, o Liverpool vai para o confronto embalado por uma sequência de vitórias. Já o Chelsea, busca o seu primeiro título com o novo dono do clube.

Onde assistir ao vivo o jogo Liverpool x Chelsea pela final da Copa da Inglaterra

O jogo deste sábado às 12h45 entre Chelsea x Liverpool terá transmissão ao vivo exclusiva do canal ESPN.

Próximos jogos do Chelsea

19/05 - Chelsea x Leicester City - Campeonato Inglês

22/05 - Chelsea x Watford - Campeonato Inglês

Próximos jogos do Liverpool

22/05 - Liverpool x Wolves - Campeonato Inglês

28/05 - Liverpool x Real Madrid - Final da Liga dos Campeões da Europa

