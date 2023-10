Qual horário do eclipse lunar? Veja que horas fenômeno deve começar

Um eclipse lunar parcial acontece hoje, sábado, 28 de outubro. Apenas algumas regiões do Brasil poderão acompanhar o fenômeno, mas, para quem gosta do tema, o eclipse terá transmissão ao vivo pelo canal Time and Date, no YouTube. O segundo acontecimento astronômico de peso no mês — o primeiro foi um eclipse solar, que pôde ser visto no Norte e Nordeste brasileiro — acontece no Brasil a partir das 15h01 (horário de Brasília) da tarde, com finalização prevista para 19h30.

A visibilidade do fenômeno variará de acordo com a região em que você estiver. Abaixo, entenda como acontece o eclipse lunar parcial.

Qual é o horário do eclipse lunar do dia 28?

O eclipse lunar terá início no Brasil às 15h01 (horário de Brasília) da tarde, com final previsto para 19h30.

De onde vai dar para ver o eclipse lunar no Brasil?

O portal Time and Date, que fará transmissão ao vivo, indica que o próximo eclipse lunar poderá ser visto na Europa, Ásia, Austrália, América do Norte, grande parte da América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico e Antártica.

No Brasil, o fenômeno será visível apenas durante a fase penumbral, que é quando a Lua está coberta pela sombra mais clara da Terra. Lugares como Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí poderão assistir ao evento de forma parcial.

Como assistir ao eclipse lunar do dia 28 online?

O eclipse lunar do sábado (28) terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do portal Time and Date. Para assistir, basta acessar a live (https://www.youtube.com/@timeanddate) — identificada por "Live: Partial Lunar Eclipse - October 28/29, 2023", a partir das 16h (horário de Brasília).

O que é o eclipse lunar parcial? Como acontece?