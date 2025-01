Quais são as cores que vão dominar 2025? Pinterest revela os tons que serão mais usados até dezembro

O Pinterest Predicts lançou recentemente o relatório anual sobre as tendências que prometem ser o grande sucesso de 2025.

Agora, a plataforma foi além, transformando essas previsões em uma paleta de cores personalizada inspirada em 2025, que vai definir o tom deste ano com tons vibrantes como vermelho cereja, amarelo manteiga, índigo aura, verde endro e aveia em flocos.

"Nossa paleta é totalmente inspirada nas pessoas no Pinterest: o que elas estão pesquisando, salvando e comprando na plataforma. Mas foi feita para pessoas criativas como você", afirmou Xanthe Wells, vice-presidenta e global de criativos do Pinterest.

E acrescenta: "Use a paleta para inspirar seus moodboards, shot lists, mercadorias variadas e até mesmo as suas ideias de desenvolvimento de produtos. Já estamos ansiosos para ver como as nossas cores vão inspirar seu marketing em 2025."

Como o Pinterest escolheu as cores do ano?

Para fazer a previsão da paleta de cores do ano, o Pinterest partiu da análise de tendências com base em dados e a tecnologia de busca visual da plataforma. Esses insights foram usados para elaborar o relatório anual Pinterest Predicts 2025, identificando o que estará em alta no próximo ano.

Foram analisados os termos de pesquisa que dominaram a plataforma, como "moda vermelho cereja" e "estética amarelo claro", mapeando tendências emergentes e conjuntos de cores com base em dados próprios. Com isso, destacaram-se as cinco cores que estão gerando engajamento e prontas para dominar não apenas o Pinterest, mas também a cultura popular.

Apresentando as cores que vão moldar 2025, incluindo tons saborosos de verde picles e um encantador amarelo claro, essas cores podem inspirar vários campos da vida humana, desde beleza até decoração, segundo o Pinterest.

Confira as cores que vão dominar o ano de 2025:

Vermelho cereja : A cor da Cerejamania, vibrante e ousada para adoçar todos os momentos.

: A cor da Cerejamania, vibrante e ousada para adoçar todos os momentos. Amarelo manteiga : Leve, delicado e inspirado em tendências como Bem bonequinha e Estilo al mare.

: Leve, delicado e inspirado em tendências como Bem bonequinha e Estilo al mare. Índigo aura : Um tom cheio de personalidade, inspirado em Feitiço do mar e Maquiaura.

: Um tom cheio de personalidade, inspirado em Feitiço do mar e Maquiaura. Verde endro : Azedinho e perfeito, nascido de tendências como Picle-se e Ecopunk.

: Azedinho e perfeito, nascido de tendências como Picle-se e Ecopunk. Aveia em flocos: Um novo neutro elegante e aconchegante, inspirado em Altas viagens e Motomoda.