"Pulmão de aço": conheça a história do homem que sobreviveu a poliomelite por 70 anos

Nessa segunda-feira, 11, morreu Paul Alexander, conhecido por "Homem do Pulmão de Aço", aos 78 anos. O estadunidense ficou conhecido por ser sobrevivente da poliomielite e viveu dentro de um pulmão de ferro durante 70 anos. De acordo com familiares, a morte foi devido a uma infecção causada pela covid-19.

Paul contraiu poliomelite em 1952, quando ainda não havia vacina. Ele ficou paralisado do pescoço para baixo e levado às pressas para um hospital no Texas, acordando dentro do cilindro de metal onde passaria o resto de sua vida.

O irmão de Paul, Philip Alexander, disse em comunicado:“ Estou grato a todos que doaram para a arrecadação de fundos do meu irmão. Isso permitiu que ele vivesse seus últimos anos sem estresse. É absolutamente incrível ler todos os comentários e saber que tantas pessoas foram inspiradas por Paul. Estou muito grato.", disse ele.

Quem foi Paul Alexander?

Paul Alexander ficou conhecido como o "Homem do Pulmão de Aço" devido à sua história de resiliência e superação. Nascido em meados do século XX, Paul contraiu poliomielite, doença viral que afeta o sistema nervoso e pode causar paralisia, aos 6 anos de idade.

Após ser diagnosticado, sua condição piorou rapidamente, levando à necessidade de um aparelho respiratório conhecido como "pulmão de aço" para auxiliar sua respiração. Apesar das limitações físicas, Paul redefiniu sua vida e tornou-se um exemplo de determinação para o mundo.

Segundo sua cuidadora e amiga Kathy Gaines, Paul conseguia deixar seu pulmão de ferro por algumas horas depois de aprender sozinho a respirar, e usava uma caneta presa a ele para digitar no teclado e se comunicar com as pessoas.

Numa entrevista ao The Guardian em abril de 2020, ele falou dos seus receios durante a pandemia da COVID. “É exactamente assim, é quase estranho para mim”, disse ele sobre os paralelos entre o surto de poliomielite nos EUA na década de 1950 e a COVID-19.

Como funciona o pulmão de ferro?

O "pulmão de ferro"ou "pulmão de aço" é um dispositivo médico antigo usado para auxiliar na respiração de pacientes com poliomielite ou outras condições que afetam os músculos respiratórios. Consiste em uma grande câmara de pressão negativa que envolve o corpo do paciente, exceto a cabeça. Ao criar uma pressão negativa ao redor do tórax, o pulmão de aço ajuda a expandir os pulmões do paciente, facilitando a entrada de ar.

No entanto, é importante observar que o uso do pulmão de aço foi significativamente reduzido com os avanços da tecnologia médica. Hoje em dia, ventiladores mecânicos e outros dispositivos mais avançados são utilizados para oferecer suporte à respiração de pacientes com disfunções respiratórias