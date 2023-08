Série produzida pelo príncipe Harry ganha data de estreia; veja trailer

Desde o seu afastamento da família real, o príncipe Harry vem investindo em projetos focados em mídia e entretenimento. Agora, ele está prestes a lançar sua própria série documental na Netflix.

Baseado no projeto multiesportivo “Invictus Games” (“Jogos Invictos”, em português), a série “Heart of Invictus” (“Coração dos Invictos”) foi criada pelo filho caçula do rei Charles III e vai abordar a competição no estilo olímpico para ex-soldados feridos enquanto serviam às Forças Armadas britânicas.

Na quarta-feira, 16, a produção ganhou trailer e teve a data de estreia confirmada para 30 de agosto na plataforma de streaming.

O trailer mostra que a série vai protagonizar a relação do Duque de Sussex com os participantes do Invictus Games e apresentar relatos de suas histórias e momentos desafiadores.

“Os ‘Jogos’ não se concentram na causa da lesão, mas realmente na recuperação e em como fazer parte de uma comunidade novamente”, afirmou Harry no vídeo. “Todo mundo vai enfrentar dificuldades em algum momento”.

Além disso, “Heart of Invictus” documenta a competição de 2022, que ocorreu em Haia, na Holanda, depois da pandemia da Covid-19.

A produção faz parte de um rol de séries documentais capitaneadas entre o Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle com a Netflix. O casal também vai produzir uma série inspirada na trajetória do ativista sul-africano Nelson Mandela, chamada “Live to Lead”, e outra chamada “Harry & Meghan”, que acompanhará a vida dos dosi.

De acordo com o jornal New York Post, o príncipe Harry chegou a enviar um vídeo para os participantes no início de agosto e afirmou estar animado para o lançamento da série.

“Mal posso esperar para ver todos vocês e ter toda a comunidade junta novamente. Já faz tempo. Todos vocês estão em diferentes partes de sua jornada de cura”, declarou.

“Todos nós estamos, sempre estaremos. Mas posso garantir que essa experiência que vocês vão ter, com sorte, será transformadora, e vocês sairão dela com certeza como pessoas melhores”.