Príncipe Harry se tornará o primeiro membro família real britânica a depor em tribunal

O príncipe Harry será o primeiro membro da família real britânica, em 130 anos, a depor em um tribunal. Ele terá que testemunhar o próprio processo, no banco das testemunhas no Tribunal Superior de Londres, contra um grupo de jornais e jornalistas que o acusaram de "comportamento ilegal". As informações foram divulgadas pela Reuters.



Ele testemunhará para compor o processo, que leva o depoimento de mais outras 100 outras celebridades e figuras de destaque, contra o Mirror Group Newspapers (MGN), publisher do Daily Mirror, Sunday Mirror e Sunday People. O argumento de defesa dos artistas envolvidos diz que os jornais se utilizaram de meios ilegais para obter informações, como acesso proibido a telefones, e-mails e outros.



Além do caso com os jornais, Harry, que mora atualmente nos Estados Unidos, também está envolvido em um processo de deportação. Na última quinta-feira, 1º, o governo norte-americano foi intimado a comparecer ao tribunal para mostrar todas as informações sobre o visto do príncipe. Isso porque um grupo de estudiosos conservadores entrou, no último mês, com uma ação baseada na Lei de Liberdade de Informação para a declaração de Harry sobre o suposto uso de drogas.

Família real britânica no tribunal

Antes de Harry, o último membro da família real que prestou um testemunho no tribunal foi Edward VII, em 1870, para um caso de divórcio. 20 anos depois, ele também foi chamado para depor em um julgamento sobre difamação de um jogo de cartas — e em seguida se tornou rei.

Príncipe Harry nas manchetes

Harry é o filho mais novo do rei Charles III e o quinto na linha de sucessão ao trono. Desde seu casamento com Meghan Markle, marcado por episódios de racismo e complicações, o príncipe vem estampando a manchete dos jornais mundo afora. Chegou a sair do castelo no qual morava a rainha, desistiu da coroa e está envolvido em dois processos na Justiça.