Guia elege os 10 principais destinos para viajar em 2022; veja lista

Com a reabertura de diversos países graças ao avanço da vacinação contra covid-19, muitas pessoas estão planejando viajar. A conceituada revista de viagem Lonely Planet divulgou nesta semana sua lista com os principais destinos de viagem para 2022.

"Depois de um hiato forçado, é hora de tirar os planos de viagem há muito adiados da prateleira e torná-los realidade", disse Tom Hall, vice-presidente de experiência da Lonely Planet, em um comunicado. "As listas celebram o mundo em toda a sua variedade maravilhosa e atraente."

A 16ª edição do guia "Lonely Planet's Best in Travel 2022", mostra os melhores países e cidades para os viajantes.

10. Egito O Egito é o lar das Pirâmides de Gizé, uma das sete maravilhas do mundo. Pirâmides do Egito Pirâmides do Egito

9. Malauí

Com o nono maior lago do mundo, Malauí fica localizado no sul da África. O país tem safáris de perder o fôlego, onde você pode observar elefantes, babuínos, hipopótamos e outros animais em seus habitats nativos.

Nkata Bay, em Malawi Nkata Bay, em Malawi

8. Nepal

É quase impossível falar do Nepal sem citar o Monte Everest. Mas esta nação do Himalaia tem muito mais a oferecer para os viajantes que não estão escalando a montanha mais alta do mundo.

-

7. Omã

Omã é uma das grandes atrações do Oriente Médio. Na fronteira com o Estreito de Hormuz, as montanhas atingem alturas de 2.000 metros para criar um cenário espetacular para trechos estreitos de água. O país também oferece um lindo litoral.

-

6. Anguila

Anguila é um território britânico ultramarino. A linda ilha do Caribe tem 33 praias públicas, temperaturas altas, hotéis e comida incríveis.

-

5. Eslovênia