Prime Day da Amazon tem Echo Dot com 40% de desconto e mais; veja melhores ofertas

O Amazon Prime Day já está rolando. São 48 horas de descontos e frete grátis para clientes Prime no site da gigante do e-commerce, com ofertas em produtos Amazon; Apple, Samsung, Bosch, PlayStation , Stanley, Três Corações, Ambev, Colorado e mais.

A 4ª edição do evento virtual acontece entre os dias 11 e 12 de julho e com novidades para clientes Nubank e lojistas, que agora podem ser encontrados mais facilmente através do filtro "Pequenos Negócios".

Amazon Prime Day: clientes Nubank agora têm cashback; veja como resgatar

Descontos Amazon Prime Day

Dispositivos Amazon: até 40% de desconto na linha Echo com Alexa, incluindo o novo Echo Pop e novos Echo Dot 5ª geração, linha Fire TV, Kindle 11ª Geração e Kindle PaperWhite, além de produtos de casa inteligente compatíveis com Alexa.

Eletrônicos: até 30% de desconto em Apple; Samsung; VAIO; Positivo, Compaq; TP-Link; Intelbras; Positivo; Raveo.

Escritório e Papelaria: Leve 4 e Pague 3 em marcas como Maped; Stabilo; CIS; Uniball.

Moda: até 40% de desconto em Farm; Smash; Ray Ban; Calvin Klein.

Casa, Cozinha e Decoração: até 30% de desconto em Emma; Britânia, Mondial Oster; WAP; Karcher; Tramontina; Bosch, Vonder.

Livros: até 50% de desconto em HarperCollins; Intrínseca; HarperCollins, Companhia das Letras, Rocco.

Jogos e Entretenimento: até 35% de desconto em Playstation, Lego; Galápagos; Devir; Meeple; Dream Fitness; Kikos; Movement e Poli Sports; Caloi; Nintendo.

Cuidados pessoais: até 40% de desconto em Truss, Lola Cosmetics, Eudora Siàge, Payot, Felps, INOAR.

Bebidas : Jameson, Old Parr, Ballantine 's, Johnnie Walker, Jim Beam.

Esporte e Fitness: até 30% de desconto em Caloi; Kikos

Pet: até 30% de desconto em Whiskas, Pedigree.

Brinquedos: até 35% de desconto em Mattel, Fisher Price

Desconto no Amazon Prime Video

Paramount+ R$ 9,95/mês por 2 meses

Lionsgate+ R$ 5,90/mês por 2 meses

Discovery+ R$ 5,90/mês por 2 meses

Premiere R$ 29,90 por 2 meses

Qual o valor da assinatura da Amazon?

A assinatura Amazon Prime custa R$ 14,90 mensais e pouco menos de R$ 10 no plano anual. Além do frete grátis, o Prime oferece benefícios nas áreas de jogos, música, leitura e streaming da Amazon

O Amazon Prime Day é um evento mundial da marca, presente em 25 países. Ano passado, somente no Brasil, o e-commerce vendeu o dobro do que em 2021. "É a Black Friday do cliente Prime", resume Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil, em evento da marca no mês passado.