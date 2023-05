Presidente do Chile fica preso em tobogã infantil e viraliza; veja vídeo

O presidente do Chile, Gabriel Boric, passou por uma situação inusitada nesse final de semana. Boric resolver brincar em um tobogã de uma praça de Puntas Arenas e teve dificuldade para sair do brinquedo.

O momento que poderia servir para o político relembrar a infância, acabou gerando uma cena engraçada após ele ficar preso na saída do brinquedo. A mulher que gravou o vídeo comentou que não acreditava na cena e começa a rir quando o presidente do Chile demorou alguns segundos para sair do tobogã. A cena viralizou nas redes sociais.

🔴 El chascarro del Presidente @GabrielBoric en Punta Arenas: Se quedó atorado en tobogán de niños. pic.twitter.com/2qwcP23ZMY — NYC Prensa (@NYC_prensa) May 6, 2023

Puntas Arenas é a cidade natal do mandatário, que está na região para votar nas eleições da nova constituinte do país que acontecem neste domingo.

Conselho para nova constituição do Chile

Mais de 15,1 milhões de chilenos estão registrados para votar nas eleições, que têm 350 candidatos a integrar o chamado Conselho Constitucional.

Esse órgão receberá, para revisão e ajustes, um texto elaborado por especialistas com 12 princípios essenciais que não poderão ser modificados, como, por exemplo, o que consagra o Chile como uma economia de mercado com participação estatal e privada. O conselho deverá entregar uma proposta de nova Constituição para ser submetida a um plebiscito em 17 de dezembro.

Esta é a segunda tentativa do Chile em dois anos para substituir a Carta Magna redigida em 1980 pela ditadura (1973-1990), que já recebeu várias emendas, a mais importante delas em 2005.

Um texto anterior redigido por uma Assembleia Constituinte dominada por membros da esquerda foi rejeitado por 62% dos votos em um plebiscito em 4 de setembro de 2022. O Chile decidiu mudar sua Constituição como uma forma de apaziguar os protestos contra a desigualdade social que explodiram em outubro de 2019.