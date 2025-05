'Premonição': quais casos retratados nos filmes aconteceram na vida real

A franquia "Premonição" (ou Final Destination no título original) é conhecida por sua premissa sobrenatural e envolvente, mas como toda obra de ficção, ela mistura elementos reais com criações puramente imaginativas.

A história gira em torno de um grupo de pessoas que escapa de uma morte iminente após uma premonição de um acidente fatal, apenas para descobrir que a Morte, personificada como uma força invisível e implacável, retorna para buscar aqueles que haviam escapado.

A série está agora em seu sexto longa, "Premonição 6: Laços de Sangue", disponível nos cinemas.

O que é mentira nos filmes "Premonição"?

A ideia de que a Morte é uma entidade que persegue e mata pessoas para "corrigir" o destino é inteiramente fictícia. Não há evidências científicas ou qualquer tipo de relato real que comprove a existência de uma força sobrenatural que manipula os destinos humanos dessa maneira.

Além disso, as mortes em sequência, que seguem uma ordem específica após um acidente, são um elemento narrativo criado para aumentar a tensão e o suspense. Essas fatalidades não têm base na realidade e não refletem como os acidentes realmente ocorrem na vida real.

Por fim, os personagens e suas histórias são fictícios, criados para dar forma à narrativa. Embora os filmes insiram cenários que remetam a acidentes reais, a maior parte dos enredos, com suas premonições e corridas contra a morte, são completamente inventados.

O que tem de verdade ou inspiração real nos filmes?

Embora a maior parte da trama seja fictícia, os acidentes retratados nos filmes se inspiram em casos reais ou em tipos de acidentes que acontecem frequentemente no dia a dia.

Por exemplo, o acidente rodoviário no segundo filme, "Premonição 2", foi inspirado em um engavetamento real ocorrido na Interstate 75, na Geórgia, em 2002, que envolveu neblina e múltiplos veículos.

Algumas mortes específicas nos filmes também têm paralelos reais. Um exemplo é a morte no elevador mostrada em "Premonição 2", que lembra um acidente real ocorrido em Houston, Texas, onde um médico residente morreu após ficar preso pelo pescoço em um elevador.

Além disso, estudos apontam que alguns tipos de acidentes mostrados na franquia têm uma alta probabilidade de ocorrer na vida real. Isso inclui acidentes com escadas, cercas móveis, levantamento de peso, queimaduras com óleo e até acidentes com cortadores de grama.