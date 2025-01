Prédio que desafia leis da física viraliza nas redes sociais; veja vídeo A construção inusitada, que parece desafiar todas as regras de arquitetura e engenharia, chamou a atenção ao viralizar no Instagram com mais de 2 milhões de visualizações

Projeto arquitetônico desafia as leis da física (Redes Sociais/Reprodução)