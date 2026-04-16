Pré-venda de filme-concerto de Billie Eilish abre nesta quinta-feira; saiba mais

A pré-venda do filme-concerto de Billie Eilish, “Hit Me Hard And Soft: The Tour in 3D”, foi aberta no Brasil nesta quinta-feira, 16, com estreia programada para 7 de maio nos cinemas.

A produção leva às telonas registros da turnê recente da artista, com foco na experiência audiovisual para o público.

O longa reúne performances ao vivo e cenas de bastidores da série de shows de Billie Eilish realizada entre 2024 e 2025. O projeto resulta de uma parceria entre a Lightstorm Entertainment e a Paramount Pictures, marcando o segundo filme-concerto da cantora.

A divulgação inclui conteúdos publicados nas redes sociais da Paramount Brasil, nos quais a artista promove o lançamento e orienta o público sobre a pré-venda de ingressos.A direção ficou sob responsabilidade de James Cameron, cineasta associado a títulos como "Avatar" e "O Exterminador do Futuro".

Como comprar ingressos?

Para a compra antecipada, o público deve acessar a plataforma ingressos.com, que concentra a venda para as sessões previstas no circuito nacional a partir de 7 de maio.

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